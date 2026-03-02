İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlama meydana geldi

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

555 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

ABD ile İsrail'in ortak operasyon ile saldırılara başladığı İran'ın başkenti Tahran'da, patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Kentte birçok noktaya saldırılar gerçekleştirildi.

BİRÇOK YERDE SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

İran ile İsrail ve ABD arasında karşılıklı saldırılar devam ederken Tahran’ın doğusu ile güneyinde çok sayıda yeni patlama sesi duyuldu.

KENTTE SAVAŞ UÇAĞI HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Patlamaların ardından gökyüzüne dumanlar yükselirken kentte, savaş uçağı hareketliliği de yaşanıyor.