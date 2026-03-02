İran'ın yoğun saldırılarının ardından Bahreyn'den dumanlar yükseliyor

ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı.

ABD ile İran arasındaki müzakereler devam ederken saldırılar başlarken, bölgedeki gerilim de tırmanıyor.

İRAN SALDIRILARI GENİŞLETTİ

İran, İsrail dışında da saldırıları genişletmeye başladı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

BAHREYN YANIYOR

Bahreyn'in Juffair bölgesinde, ABD Donanması'nın 5. Filo karargahına yakın civarda patlama sesleri duyuldu, dumanlar yükselmeye başladı.

Bölgede siren seslerinin duyulduğu ve halkın panik yaşadığı aktarıldı.