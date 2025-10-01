İspanya Başbakanı Sanchez’den İsrail’e 'Sumud Filosu' çağrısı

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ilerleyişi sürerken dikkat çeken bir çağrı geldi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Gayriresmi Toplantısı ve Avrupa Siyasi Topluluğu 7’nci Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Danimarka'nın Kopenhag kentinde, basın mensuplarına açıklama yaptı.

SUMUD FİLOSU'NA İLİŞKİN KONUŞTU

Sanchez, 500'den fazla kişiden bahsettiklerini vurgulayarak, "Bu kişiler, hiçbir şekilde hiçbir zaman İsrail için bir tehlike ya da tehdit teşkil etmediler.

Bu yüzden umarım İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti de bu filo için hiçbir tehdit oluşturmaz." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL YARDIMLARIN GİRİŞİNE İZİN VERSE BUNLAR OLMAYACAKTI"

Sanchez, kurtarma ve insani yardım için bölgeye İspanyol fırkateyni gönderdiklerini kaydederek, filodaki İspanyolların diplomatik korumanın altında olacaklarını söyledi. Sanchez, "İsrail hükümeti, Birleşmiş Milletler tarafından koordine edilen insani yardımların girişine ve dağıtımına izin verseydi böyle bir misyon da olmayacaktı." dedi.