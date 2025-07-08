İspanya'da boğa koşularında 8 kişi yaralandı

İspanya'nın Pamplona şehrinde gerçekleştirilen San Fermin festivali, dehşet dolu anlara sahne oldu.

Kutlamalarda düzenlenen boğa koşusu sırasında boğalardan biri, etkinliğe katılanlara saldırdı.

FESTİVALİN İKİNCİ GÜNÜNDE 8 KİŞİ YARALANDI

San Fermin festivalinin 2'nci gününde yaşanan olayda 8 kişi yaralandı.

Pamplona'da her yıl düzenlenen boğa koşularında hayvanlar önce sokaklara salınıyor ve yaklaşık 4 bin kişi 3 dakika süren etkinlikte 850 metre boyunca boğalarla birlikte güreşin yapılacağı arenaya doğru koşuyor.

FESTİVAL KAPSAMINDA ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR

San Fermin festivali kapsamında sabah saatlerinde boğa koşuları ve öğle saatlerinde boğa güreşleri gerçekleştiriliyor.

Ayrıca etkinlik kapsamında her saat başı şarkı söylenen, dans edilen kutlamalar ve dini törenler de düzenleniyor.

KAYDA GEÇEN SON ÖLÜM 2009'DAYDI

Her yıl düzenlenen boğa koşularında 1911 yılından bu yana 16 kişi hayatını kaybetmiş, kayda geçen son ölüm ise 2009 yılında gerçekleşmişti.