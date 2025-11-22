İspanya'da kömür madeninde göçük meydana geldi

- İspanya'nın kuzeyindeki bir kömür madeninde göçük meydana geldi.
- Göçükte 2 işçi hayatını kaybetti.
- Başbakan Pedro Sanchez, ölen işçiler için taziye mesajı yayımladı.
İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesinde, Cangas del Narcea’ya bağlı Vega de Rengos'taki bir kömür madeninin eksi 2'nci katındaki zeminde göçük meydana geldi.
2 CAN KAYBI
Kömür madeninde yaşanan göçükte 2 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
TAZİYE MESAJI YAYINLANDI
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, maden kazasında hayatını kaybeden işçiler için yayımladığı taziye mesajında, “Göçükte hayatını kaybeden madencilerin ailelerine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına tüm sevgilerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.