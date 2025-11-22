Abone ol: Google News

İspanya'da kömür madeninde göçük meydana geldi

Ülkenin kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, maden kazasında hayatını kaybeden işçiler için taziye mesajı yayınladı.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 16:19
İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesinde, Cangas del Narcea’ya bağlı Vega de Rengos'taki bir kömür madeninin eksi 2'nci katındaki zeminde göçük meydana geldi. 

2 CAN KAYBI 

Kömür madeninde yaşanan göçükte 2 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

TAZİYE MESAJI YAYINLANDI 

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, maden kazasında hayatını kaybeden işçiler için yayımladığı taziye mesajında, “Göçükte hayatını kaybeden madencilerin ailelerine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına tüm sevgilerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

