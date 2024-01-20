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İsrail 2. İntifada'nın sembol ismi Muhammed Durra'nın kardeşini de öldürdü

İsrail 2. İntifada'nın sembol ismi Muhammed Durra'nın kardeşini de öldürdü Filistin'de İsrail'e karşı 2000 yılında patlak veren İkinci İntifada sırasında tüm dünyanın gözleri önünde öldürülen 12 yaşındaki Muhammed Durra'nın kardeşi Ahmed de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürüldü.