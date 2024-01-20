İsrail 2. İntifada'nın sembol ismi Muhammed Durra'nın kardeşini de öldürdü

Muhammed Durra (12), 30 Eylül 2000 yılında patlak veren 2'nci İntifada sırasında meydana gelen olaylarda, İsrail askerleri ve Filistinliler arasında çıkan çatışmanın ortasında kalmıştı.
Durra'nın babasıyla sığındığı duvarın önünde vurulduğu an France 2 televizyonu tarafından saniye saniye görüntülenmişti.
Hafızalara kazınan görüntünün ardından yıllar geçse de İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü bitmiyor.
2. İntifada'nın sembol ismiydi: Kardeşi de öldürüldü
Son olarak İsrail savaş uçakları, Durra ailesinin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'ndaki evlerini bombaladı.
Saldırıda 2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi Ahmed ed-Durra öldürüldü.
Durra'nın annesi Amal, yerel basına yaptığı açıklamada, "Allah tüm şehitlerimize rahmet etsin. İsrail tüm çocuklarımızı katletti. Allah onlardan intikamımızı alsın." dedi.
"Kardeşin Muhammed'e selam söyle"
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ahmed'in babası Cemal ed-Durra, İsrail saldırısında öldürülen oğluna veda ederken, "Kardeşin Muhammed'e selam söyle" ifadelerini kullandı.
Baba Durra, İsrail'in 10 Ekim'de kardeşlerinin evlerini bombaladığını, iki erkek kardeşini, kardeşinin eşini, onların tek kızlarının yanı sıra çoğu çocuk onlarca komşusunu öldürdüğünü belirtmişti.
"Muhammed'in öldürüldüğü sahne 23 yıldır tekrarlanıyor"
İsrail'in çocukları kasten öldürdüğünü vurgulayan Durra, "Her gün çocuklar öldürülüyor. Muhammed'in öldürüldüğü sahne 23 yıldır tekrarlanıyor. Öldürülen her çocuk Muhammed Durra'dır. Muhammed'in kanı hala akıyor." demişti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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