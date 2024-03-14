İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah'a kara saldırısı düzenleyeceğiz Netanyahu, uluslararası baskıyla karşı karşıya olduklarını belirtti. "Bu baskıları püskürteceğim" diyen Netanyahu, "Refah'a gireceğiz" ifadesini kullandı.

AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatacaklarını söyledi.

Netanyahu, saldırıyı düzenlememeleri konusunda üzerlerinde uluslararası baskı olduğunu belirtti.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu, bir askeri birliğe yaptığı ziyarette Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Baskıları püskürteceğim, Refah'a gireceğiz"

Refah'a saldırı konusunda kararlı olduğunu söyleyen Netanyahu, şöyle dedi:

İsrail ordusu Refah'ta savaşmaya devam etmeye hazırlanırken biz de bölgeye girmemizi ve işi tamamlamamızı engelleyen uluslararası baskıyla karşı karşıyayız.



İsrail'in başbakanı olarak bu baskıları püskürteceğim, Refah'a gireceğiz.

İsrail'e uyarı: Ağır sonuçları olur

İsrail yönetimi, uzun zamandır yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatacağını dile getiriyor.

Uluslararası kamuoyunda ise İsrail'den Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı düzenlemesinin ağır sonuçları olacağı dile getirilerek bu adımı atmaması çağrıları yapılıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)