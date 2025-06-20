İsrail Başbakanı Netanyahu'nun korku dolu anları

İsrail, Orta Doğu'da savaş çıkarmaya devam ediyor.

Gazze'de soykırım yapan, Lübnan ve Yemen'e saldıran katil İsrail ordusu bu kez 13 Haziran'da İran'ı vurdu..

İsrail'in saldırılarına İran'ın da karşılık vermesiyle başlayan çatışmalarda 6 gün geride kaldı..

İran'ın başlattığı misilleme saldırıları ve İsrail'in hava harekatları peş peşe gelirken, son saldırı İsrail'i derinden sarstı..

İRAN'IN FÜZESİ HASTANEYE İSABET ETTİ

İran’ın fırlattığı füzelerden birinin, İsrail’in güneyindeki Soroka Hastanesi’ne isabet etti.

Yapıda ciddi hasar oluşurken tehlikeli madde sızıntısı şüphesiyle bina tahliye edildi.

İran tarafı ise asıl hedefin hastaneye bitişik askeri tesis olduğunu belirtti.

NETANYAHU HASTANEYE GİTTİ

Bunun üzerine bölgeye giden İsrail Başbakanı Netanyahu, hastanede yetkililerle bir araya geldi..

Hastanede yaptığı incelemeler sonrası basın açıklaması da yapan Netanyahu ise diken üstündeydi.

KORKU DOLU ANLARI KAMERADA

Konuşma yaptığı sırada hasar gören binada çökme yaşanması üzerine çıkan sese aniden irkilen Netanyahu'nun korku dolu anları kameralara yansıdı..