İsrail basınında “Müslüman ittifakı” alarmı: Dışarıda kalma korkusu

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Pakistan’la bir savunma ittifakı oluşturabileceği iddiasına yer verdi.

Haberde, Ankara’nın bu yöndeki diplomatik temaslarını hızlandırdığı ve söz konusu anlaşmanın yakın zamanda hayata geçirilmesinin güçlü bir olasılık olarak değerlendirildiği belirtildi.

NATO BENZERİ KOLEKTİF SAVUNMAYI ÖNGÖRÜYOR

Üç ülke arasında kurulması planlanan muhtemel savunma paktının NATO ile benzerlik taşıdığı vurgulandı. Habere göre, savunma paktının NATO’nun 5’inci maddesi olan kolektif savunma ile benzerlik taşıdığı ifade edildi.

Yani NATO’da olduğu gibi bu üç ülkeden birine saldırı düzenlenmesi hâlinde, saldırı üç ülkeye de yapılmış kabul edilecek ve ona göre hareket edilecek.

Türkiye’nin güçlü ordusu ile gelişen savunma sanayisi, S. Arabistan’ın mali gücü ve Pakistan’ın savunma kapasitesi ile balistik füze altyapısının tek bir güç olarak hareket edeceği kaydedildi.

OLASI İTTİFAK İSRAİL BASININDA ENDİŞE YARATTI

Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığından Bloomberg’in iddiası ile ilgili olarak henüz bu konuya dair resmî bir açıklama gelmezken muhtemel bir ittifak, İsrail basınında alarm zillerini çaldırdı.

Tel Aviv merkezli News1 “Türkiye, Suudi Arabistan-Pakistan savunma ittifakına katılmayı hedefliyor” başlıklı haberinde “ABD basını çarpıcı bir ittifak iddiasında bulundu. Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan üçlüsü arasında bahsedildiği gibi bir ittifak gerçekleşirse sessizce kurulan bu güç, bir ülkeye yapılan saldırının tüm ülkelere yapılmış sayılacağı karşılıklı bir savunma anlaşmasıdır” denildi.

"TÜRKİYE İÇERİDEYKEN İSRAİL DIŞARIDA KALIR"

Maariv gazetesi ise gelişmeyi şöyle yorumladı: