İsrail, Beyrut'ta Hizbullah'a bağlı bir radyo binasını hedef aldı

ABD-İsrail İran hattında gerilim devam ediyor...

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Hizbullah'ı hedef aldığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükselmişti.

Dahiye; konut alanları, ticaret merkezleri, pazar yerleri ile Filistinli mülteci kampları Burc el-Baracne ve Sabra Şatilla'ya ev sahipliği yapıyor.

HAVA SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine 2 Mart'ta başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları, Dahiye'de yer alan Nur Radyosu'nun bulunduğu binayı hedef aldı.

HİZBULLAH'A BAĞLI TELEVİZYON KANALI HEDEF ALINDI

İsrail ordusu, gece saatlerinde de Hizbullah'a bağlı Al Manar Televizyon kanalının binasını vurmuştu.

İsrail ordusu, sabah erken saatlerde Dahiye'nin Hureyk ve Hedes mahallelerine şiddetli hava saldırıları düzenlemişti.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 59 köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.