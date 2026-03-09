İsrail Genelkurmay Başkanı: Lübnan'a saldırılar uzun zaman alacak

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.

"SALDIRILAR ÇOK UZUN ZAMAN ALACAK"

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan'a sürdürülen saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada Hizbullah'ın İran'ın uzantısı olduğunu ve ağır bir bedel ödediğini savundu.

Zamir, saldırıların ne kadar süreceğine ilişkin, "Bu, çok uzun zaman alacak. Buna hazırlıklı olmalısınız" ifadelerini kullandı.