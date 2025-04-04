İsrail katliamları nedeniyle Gazze'de 39 binden fazla çocuk öksüz kaldı

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda can verenlerin sayısı 50 bini aştı.

Enkazların altında hala binlerce ölü olduğu da belirtiliyor.

Filistin Merkez İstatistik Bürosu, 5 Nisan Filistin Çocuk Günü'nün yaklaşması münasebetiyle Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

39 BİNDEN FAZLA ÇOCUK ÖKSÜZ KALDI

Gazze'de modern tarihin en büyük krizinin yaşandığı ifade edilen açıklamaya göre devam eden soykırım sonucu 39 bin 384 çocuk ebeveynlerinden birini ya da her ikisini kaybetti.

Bu çocuklardan yaklaşık 17 bini her iki ebeveynini birden kaybetti.

Ebeveynlerini kaybeden çocuklar herhangi bir destek ya da bakım olmaksızın kendilerini yaşamın sert koşullarıyla karşı karşıya buldu.

Bu çocuklar trajik koşullar altında yaşıyor, pek çoğu sosyal bakım ve psikolojik destekten neredeyse tamamen yoksun şekilde eski ve yırtık çadırlara ya da yıkık evlere sığınmak zorunda kaldı.

ÇOCUK FELCİ YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Çocukların maruz kaldığı sıkıntılar aile ve barınak kaybıyla sınırlı kalmıyor, ciddi psikolojik ve sosyal krizlerle de karşı karşıya kalınıyor.

Filistinli çocuklar güven ve uygun yönlendirme olmaksızın keder, ağır hüzün, yalnızlık ve kronik korku gibi derin psikolojik sıkıntılardan muzdarip.

Kıtlık ve yetersiz beslenme, Gazze'deki çocukların hayatını tehdit ediyor, akut yetersiz beslenme vakalarının sayısının 60 bini aştığı tahmin ediliyor.

Çocuk felcinin de Gazze Şeridi'nde yeniden ortaya çıktığı belirtiliyor.

17 BİNİ AŞKIN ÇOCUK CAN VERDİ

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocuklara ilişkin verilere de yer verilen açıklamaya göre saldırılarda bugüne kadar 17 bin 954 çocuk öldü.

Hayatını kaybeden çocuklardan 274'ü saldırılar altında dünyaya geldi ve hayata gözlerini yumdu.

Çocuklardan 876'sı henüz bir yaşını tamamlamadan, 17'si zorla yerinden edilenlerin bulunduğu çadırlarda soğuk hava koşulları, 52'si ise açlık ve sistematik yetersiz beslenme sonucu yaşamını yitirdi.