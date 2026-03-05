Rusya Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu’daki mevcut çatışmalara ilişkin sert bir açıklama yayımladı. Açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları kışkırtarak Arap ülkelerindeki tesislere saldırı yapmaya zorladığı belirtildi:

ABD ve İsrail, tamamen uydurma bir bahane ile İran’daki yasal yönetimi devirmek amacıyla askeri operasyon başlattı. Ancak sağduyu göstereceklerine dair herhangi bir işaret gözlemlenmiyor. Aksine başkentlerinden savaşı körükleyen açıklamalar geliyor.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun Lübnan’a yeni bir işgal girişiminde bulunduğu vurgulandı.

RAMAZAN'DA İSLAM DÜNYASININ BÖLÜNMESİNE DİKKAT

Rusya, saldırıların zamanlamasına da tepki gösterdi:

Saldırganlar, Müslümanlar için kutsal olan Ramazan ayının ortasında İslam dünyasının bölünmesi için çalışıyor. İran’ı bazı Arap ülkelerindeki tesislere yönelik misilleme yapmaya zorladılar. Bu saldırılar insan ve maddi kayıplara yol açtı ve bu konuda Rus tarafı derin üzüntü duymaktadır. Böylece Arapları başkalarının çıkarları için savaşa çekmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda Filistin halkının felaket durumundan dikkatleri saptırıyorlar.

ATEŞKES ÇAĞRISI: "SALDIRGANLIK DURDURULMALI"

Bakanlık, tüm taraflara ve özellikle Arap Körfez ülkeleri topraklarına yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Mevcut çatışmanın tüm taraflarını, sivil halka yönelik saldırıları ve herhangi bir sivil tesise yapılan saldırıları derhal durdurmaya yeniden çağırıyoruz. Bölgenin daha fazla istikrarsızlığa sürüklenmesini önlemenin tek yolu, Arapların çektiği acılar zincirini başlatan ABD ve İsrail’in saldırganlığını durdurmaktır.

Rusya, böylece hem bölgedeki gerilimin artmasını önlemeye hem de Orta Doğu’da insani kayıpların kontrol altına alınmasına dikkat çekmiş oldu.