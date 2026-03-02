İsrail ordusu, Lübnan'a: Bedelini ağır ödeyecekler

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama sesleri duyuldu...

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını açıkladı.

BÖLGEDE GERİLİM ÜST SEVİYEDE

'İsrail jetlerinin Hizbullah'ın füze saldırısına karşılık olarak Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlediği' bildirildi.

ABD ile İsrail’in ortak saldırısında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Lübnan Hizbullah'ı, füze ve roket saldırısında bulunarak İran'ın misillemelerine katıldı.

"BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER"

İsrail ordusu Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Milo, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Hizbullah, Lübnan Devleti yerine İran rejimini tercih etti ve vatandaşlarımıza saldırı düzenledi. Biz, buna hazırlıklıydık ve onlar bunun bedelini ağır ödeyecekler.