İsrail ordusundan Gazze'de Nasır Hastanesi saldırısına ilişkin tepki çeken açıklama

İsrail ordusu, bir kez daha masum Filistinlileri hedef aldı...

Soykırımcı İsrail, Gazze'de Nasır Hastanesi'ne saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında 5 gazeteci ve 5 sağlık çalışanının da olduğu 20 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırı sonrası tepki sesleri yükselirken, İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, basın açıklaması yaptı.

ORDUNUN SİVİLLERİ "KASITLI OLARAK HEDEF ALMADIĞINI" İDDİA ETTİ

Defrin, basın açıklamasında, ordunun Gazze Şeridi’nde sivilleri "kasıtlı olarak hedef almadığını" ileri sürdü.

Defrin, "Gazeteciler dahil, sivillere zarar verildiğine dair haberlerin farkındayız. En başından açıkça belirtmek isterim. İsrail ordusu, sivilleri kasten hedef almaz." ifadelerini kullandı.

"OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN KİŞİLERE VERİLEN ZARADAN DOLAYI ÜZGÜNÜZ"

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürdükleri 246 gazeteciye ilişkin Defrin, "Gazze gibi aktif bir savaş bölgesinden haber yapmanın çok büyük riskler taşıdığını" dile getirdi.

Uluslararası hukuka göre dokunulmazlığı olmasına rağmen Nasır Hastanesine düzenledikleri saldırıda "olayla ilgisi olmayan kişilere verilen zarardan dolayı üzgün” olduklarını öne süren Defrin, saldırıyı neden düzenlediklerine ilişkin herhangi bir gerekçe sunmadı.

Sözcü, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in aralarında gazeteciler ve sağlık çalışanlarının bulunduğu 20 Filistinli sivilin öldürüldüğü saldırının soruşturulması talimatını verdiğini hatırlattı.

NE OLMUŞTU

İsrail ordusu, 10 Ağustos’ta da Gazze'deki Şifa Hastanesi avlusunda gazetecilerin kaldığı çadırı bombalamış, Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın da aralarında bulunduğu 6 gazeteciyi öldürmüştü.

NASIR HASTANESİ HEDEF ALINDI

İsrail ordusu, sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken Nasır Hastanesi'ne düzenlenen ikinci saldırı Mısır televizyonunun canlı yayınına yansımıştı. Kayıtlarda, İsrail ordusunun ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibi ile görüntü almaya çalışan gazetecileri hedef aldığı görülmüştü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesine düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Gazze'de bugüne kadar 246 gazeteciyi öldüren İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamasında "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.