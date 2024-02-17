İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın Filistin Kızılayı iddiası yalan çıktı Gallant, Hamas üyelerinin Filistin Kızılayı tarafından tedavi edildiğini öne sürdü. Görüntülerin, Kassam Tugayları'na ait olduğu belirlendi.

AA

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Filistin konusunda algı oluşturma çabasına soyundu.

Gallant, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin, Filistin Kızılayı tarafından tedavi edildiğini öne sürdü.

Bakan Gallant, Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'nda 7 Ekim'de çekilen ve yaralı bir Kassam Tugayları üyesine yardım eden sağlıkçıların görüntüsünü paylaştı.

Ambulansların Kassam Tugayları'na ait olduğu belirlendi

Görüntüler üzerinden Gallant, "Filistin Kızılayı çalışanlarının yaralı Kassam Tugayları üyesini tedavi ettiğini" ileri sürdü.

Ancak söz konusu görüntüde yer alan ambulansın Filistin Kızılayı'na değil Kassam Tugayları'na ait sağlık servisi ambulansı olduğu belirlendi.

İddialar üzerine açıklama yapan Filistin Kızılayı, görüntüde yer alan ambulans ve sağlık personelinin kendilerine ait olmadığını teyit etti.

Tarafsızlık vurgusu

Filistin Kızılayı ekipleri ve gönüllülerinin Kızılhaç Kızılay Hareketi'nin insani ilkelerine, özellikle tarafsızlığa uymaya kararlı olduğu vurgulan açıklamada şöyle denildi:

Filistin Kızılayı, tıbbi tedavinin herkes için bir hak olduğunu ve hangi mensubiyetten olursa olsun ihtiyacı olan herkese sağlanması gerektiğini savunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)