İsrail yerle bir etti: Gazze sahilinin öncesi ve sonrası İsrail ordusunun saldırıları, Gazze sahilini enkaza çevirdi. Bölgenin saldırılardan önce ve sonra çekilen çarpıcı görüntüleri ortaya çıktı.

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AA & Ensonhaber

Filistinlilere yaşam hakkı tanımayan İsrail, Gazze Şeridi'nde büyük yıkımlara yol açtı.

İsrail ordusu, Hamas ile savaşmak bahanesiyle binlerce sivilin ölümüne neden oldu.

Abluka altındaki Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in bombardımanları sonucu bölge enkaza dönüştü.

Gazze'deki yıkımın özeti

Gazze sahilinden çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, bu durumun özeti niteliğinde.

Görüntülerde, İsrail saldırılarının öncesi ve sonrası karşılaştırıldı. Saldırılardan önce hayatın normal seyrinde devam ettiği bölge, büyük yıkıma uğratıldı.

Görüntüler tepki çekti

Kullanıcılar, oluşan manzaraya tepkilerini çeşitli ifadelerle gösterdi:

Gazze'yi böyle görmek kahredici. Saldırılar derhal durmalı. Filistin toprakları, Allah'ın yardımıyla sahiplerine iade edilecektir. Bütün dünya Filistinlilerin yanında.

İsrail askeri öldürüldü

Bu arada İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Givati Tugayı'na bağlı Astsubay Başçavuş Uriel Cohen'in (33) dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen askerlerin sayısı, 134'ü Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 466'ya yükseldi.