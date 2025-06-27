İsrail'de anket: İran'a saldırıların sona ermesiyle Netanyahu oyunu artırdı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İran'a yönelik saldırılar İsrail'de iktidar partisini güçlendirdi.

İRAN'A SALDIRILARIN ARDINDAN OYLARINI ARTIRDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkesle İsrail'in İran'a yönelik 12 gün süren saldırılarının sona ermesinin ardından yapılan anketin sonuçlarına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un seçim yapılsa 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde (Knesset) 31 milletvekiline sahip olacağı aktarıldı.

Önceki anketlerde Likud'un meclisteki sandalye sayısının 23 çıktığı, İran'a yönelik saldırıların ardından bu sayının belirgin düzeyde arttığı kaydedildi.

ANKETTE KOALİSYON DENGELERİ DEĞİŞTİ

Ankete göre, Avigdor Lieberman'ın İsrail Evimiz Partisi önceki ankete göre 2 sandalye kaybederek 15 milletvekiliyle ikinci sırada, Yair Lapid liderliğindeki ana muhalefet partisi Gelecek Var ise önceki ankete göre 2 sandalye fazla kazanarak 14 milletvekiliyle üçüncü sırada yer aldı.

Hükümet ortağı aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi ve Ultra-Ortodoks (Haredi) partilerin oylarını koruduğu belirtilirken Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisinin barajı geçemediği aktarıldı.

Mevcut hükümetin önceki anketlerle karşılaştırıldığında oylarını artırarak 4 sandalye daha fazla kazanma olasılığına rağmen hala çoğunluğa ulaşmaktan uzak olduğu belirtildi.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA SÜRECİ

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.