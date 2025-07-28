İsrail'de bir asker daha intihar etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana soykırım yapıyor...
Gazze'ye saldırıların başladığı tarihten bu yana İsrail askerleri arasındaki intihar vakalarında kaydedilen artış da dikkat çekti.
Bu ay aktif görevde bulunan 6 askerin intihar etmesiyle, intihar eden İsrail asker sayısı 45 oldu.
BİR ASKER DAHA İNTİHAR ETTİ
Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Ariel Meir Taman isimli yedek askerin, dün İsrail'in güneyindeki Ofakim kentindeki evinde intihar ettiği kaydedildi.
Taman'ın Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin kimlik tespitinde görevli olduğu aktarıldı.