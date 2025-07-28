İsrail'de bir asker daha intihar etti Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin kimlik tespitinde görevli bir yedek askerin evinde intihar ettiği belirtildi. Bu, 7 Ekim 2023'ten bu yana, soykırımcı ordu içerisindeki 45'inci intihar olayı oldu.