İsrail'de muhalefet birleşerek Netanyahu hükümetine karşı ortak açıklama yaptı

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başında olduğu hükümet için çanlar çalıyor.

İsrail'de muhalefet partilerinin liderleri, iktidar koalisyonu karşısında siyasi koordinasyonu güçlendirmek ve gelecek hükümetin ana hatlarını belirlemek amacıyla bir forum kurduklarını duyurdu.

KALICI HALE GETİRİLECEK

Muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Lieberman ile diğer muhalefet partisi liderlerinden Gadi Eisenkot ve Yair Golan'ın yaptığı toplantının ardından ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Parti Liderleri Forumu'nun kalıcı bir forum haline getirilmesi ve bir sonraki oturumun Yom Kippur'dan (İbranice'de Kefaret Günü olarak bilinen ve 1 Ekim Çarşamba akşamı başlayıp 2 Ekim Perşembe akşamı sona eren gün) hemen sonra yapılması kararlaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

"AMAÇ MUHALEFETTEKİ SAFLARI SIKLAŞTIRMAK"

Forum kapsamında anayasa hazırlama, herkese hizmet ilkesini uygulama ve "İsrail'in Yahudi, demokratik ve Siyonist" bir devlet olarak korunması da dahil olmak üzere gelecek hükümetin temel ilkelerini oluşturacak bir kurulun meydana getirileceği kaydedilen açıklamada, eski İsrail Başbakan Naftali Bennett ile Mavi-Beyaz Partisi lideri Benny Gantz'ın da gelecek toplantıya katılmalarının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, forumun kurulmasındaki amacın "bir sonraki siyasi aşamaya hazırlanmak için muhalefetteki safları sıkılaştırmak" olduğu aktarıldı.