İsrail'den "Refah Sınır Kapısı" açıklaması: Sivillerin geçişine açılmasına yönelik hazırlıklar sürüyor

Hamas-İsrail arasında ateşkes...

Gazze Şeridi'nde Hamas-İsrail arasındaki ateşkesin 7'inci gününe girilirken, bölgede yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

REFAH SINIR KAPISI NE ZAMAN AÇILACAK?

Ancak Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki dış dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın ne zaman açılacağına yönelik belirsizlik sürüyor.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, Refah'ın sivillerin geçişine açılması için hazırlıkların sürdüğü, tarihin daha sonra açıklanacağı belirtildi.

İNSANİ YARDIMLARIN GAZZE ŞERİDİ'NE GİRİŞLERİ

Gazze Şeridi'ne insani yardımların Refah'tan girmeyeceği vurgulandı.

İnsani yardımların, İsrail sınırındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı ve diğer sınır kapılarından girmeye devam ettiği aktarıldı.