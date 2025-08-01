İsrail'den Suriye'ye teklif: Güneyde ordu yerine hafif silahlı güçler bulundurulsun Suriye'nin güneyinin silahsızlandırılması gerektiğini savunan İsrail'in, Şam yönetimine bölgede ordu yerine Genel Güvenlik Teşkilatı'nı bulundurmasını talep eden bir mesaj ilettiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Tel Aviv Suriye ordusunun güneye konuşlanması konusunda itirazını sürdürdü. İSRAİL'DEN ŞAM’A DÜRZİ ÖNERİSİ: ORDU YERİNE YEREL UNSURLAR KONUŞLANSIN Suriye ordusunun ülkenin güneyinde konuşlanmasına karşı çıkan İsrail’in, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı ve Dürzi unsurlardan oluşan güvenlik güçlerinin bölgede bulunmasını talep ettiği aktarıldı. Böylece Suriye hükümeti güvenlik güçlerinin, Dürzilere tehdit oluşturmayacağı ileri sürüldü. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin, birkaç ay önce İsrail'de ikamet eden Dürzi lider Muvafak Tarif'i arayarak Şam'a davet ettiği, Tarif'in daveti "kibarca" reddettiği iddia edildi. Suriye'nin güneyindeki Dürzileri koruma gerekçesiyle ülkeye saldırılar düzenleyen İsrail, kendi güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bölgenin silahsızlandırılması gerektiğini savunuyor. SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri, pusuya düşürüldü. Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu. İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu. Suriye ordusu Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi. Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı. Dünya Haberleri Trump yine Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı: Tam bir ezik

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