İsrail'in alıkoyduğu Hanzala gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı

Hanzala gemisi, İtalya'dan 20 Temmuz tarihinde hareket etti.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle açlıktan ölümler yaşanmaya başladığı Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan gemide 10 farklı ülkeden 21 aktivistin bulunduğu bilgisi verilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu Whatsapp kanalından yapılan dün gece saatlerinde yapılan açıklamada, gemiye uluslararası sularda müdahale edildiği ve İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtildi.

AKTİVİSTLER ALIKONULDU

Hanzala gemisinin takibi için başlatılan YouTube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görüldü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda baskın düzenlenen geminin, alıkonulan aktivistlerle birlikte ülke kıyılarına doğru çekildiğini açıkladı.

"HANZALA AŞDOD LİMANI'NA ULAŞTI"

Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC), yaptığı yazılı açıklamada, "Yasa dışı olarak kaçırılmalarının ardından Hanzala'nın sivil mürettebatı Aşdod Limanı'na ulaştı." ifadesini kullandı.

GÖRÜŞME İZNİ BEKLENİYOR

Hanzala gemisinde bulunan 21 aktivistin İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yasa dışı şekilde kaçırıldığı vurgulanan açıklamada, İsrailli hak örgütü "Adalah"ın temsilci ve avukatlarının Aşdod Limanı'nda aktivistlerle görüşme izni beklediği belirtildi.

İsrail'in avukatlara henüz aktivistlerle görüşme izni vermediği kaydedildi.

AKTİVİSTLERİN DERHAL TESLİM EDİLMESİ TALEP EDİLDİ

Öte yandan "Adalah" bu sabah yaptığı açıklamada, 21 aktivistin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Açıklamada, geminin İsrail karasularına girmediğine ve girmeyi de amaçlamadığına dikkati çekilerek uluslararası hukukta tanınan Filistin devletinin karasularına doğru ilerlediği vurgulandı.

İsrail'in Hanzala'yı durdurmasının ve insani yardım götüren barışçıl, silahsız aktivistleri tutuklamasının uluslararası hukuku ihlal ettiğinin altı çizildi.

İÇERİSİNDE 10 FARKLI ÜLKEDEN 21 KİŞİ BULUNUYOR

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın yasa dışı olduğu, toplu cezalandırma teşkil ettiği ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) soykırım davasında aldığı geçici tedbir kararlarını açıkça ihlal ettiği belirtildi.

Hanzala'nın durdurulduğunda Gazze'den yaklaşık 40 deniz mili uzakta olduğu, içerisinde 10 farklı ülkeden 2'si gazeteci ve 2'si milletvekili olmak üzere 21 kişinin bulunduğu kaydedildi.