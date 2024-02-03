İsrail'in Refah'a saldırı planına Almanya'dan tepki: Duyduğumuzda şok olduk Dışişleri Bakanı Baerbock, "Refah'ta harekete geçmek için haklı bir gerekçe olamaz" dedi.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze'deki saldırıları Refah'a taşıyacağını söylemesi, Almanya'nın tepkisin çekti.

7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun saldırılarına "meşru müdafaa" gerekçesiyle destek veren Berlin yönetimi, son günlerde farklı bir tavır takınıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in Gazze'nin Refah kentine yönelik askeri müdahale ihtimaline ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Baerbock, Redaktinonsnetwerk Deutschland adlı haber portalına, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Refah'a yönelik askeri müdahale ihtimaline ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

"Şok oldum, haklı bir gerekçe olamaz"

Baerbock, Gallant'ın açıklamalarını duyduğunda şok olduğunu belirterek şöyle konuştu:

İsrail Savunma Bakanı'nın açıkladığı gibi en son ve en kalabalık yer olan Refah'ta harekete geçmek için haklı bir gerekçe olamaz.

"Bizim çocuklarımız olduğunu hayal edelim"

Refah'takilerin büyük bir kısmını kadın ve çocukların oluşturduğuna dikkati çeken Baerbock, "Onların bizim çocuklarımız olduğunu hayal edelim." dedi.

Baerbock, Gazze'de insani ara konusunun en önemli gündemleri olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

Aynı zamanda kalıcı bir barış perspektifi için çalışmaktan da vazgeçmiyoruz. Çünkü İsrail ancak Filistinliler kendi devletlerinde güven içinde yaşarlarsa güven içinde yaşayacaktır.



Ve bu devlet ancak İsrailliler güvenlik içinde yaşayabilirse var olabilir.

"Silahsızlanma politikası girişimlerini yok etti"

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Joschka Fischer'in Avrupa Birliği için nükleer silahlanma çağrısına değinen Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "gaddarlığı"nın sadece Avrupa'ya savaşı geri getirmekle kalmadığını, aynı zamanda tüm silahsızlanma politikası girişimlerini de yok ettiğinin altını çizdi.

"NATO'nun doğu kanadını Alman ordusuyla güçlendiriyoruz"

Baerbock, "NATO'da nükleer paylaşım güvenliğimizin vazgeçilmez bir parçasıdır." dedi ve ekledi:

Şu anda transatlantik savunma ittifakının özellikle Doğu Avrupa için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu nedenle NATO'nun doğu kanadını da Alman ordusuyla güçlendiriyoruz.

"Kendimizi savunabilmeliyiz"

Almanya'nın daha savunulabilir hale gelmesi gerektiğini dile getiren Baerbock, şunları kaydetti: