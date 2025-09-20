İsrailli Şef Ilan Volkov, Gazze sınırındaki savaş karşıtı protestoda tutuklandı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği acımasız saldırıların sonu gelmiyor...

Bölge halkı zorlu şartlar altında, açlıkla, yetersiz beslenme ve diğer sağlık sorunlarıyla mücadele ederken, can kayıpları vermeye devam ediyor.

Abluka altındaki Gazze'ye yardım girişinin de engellenmesiyle ölümler artarken, duruma uluslararası toplumdan da tepki çığ gibi büyüyor.

İSRAİLLİ ŞEFTEN 'SAVAŞI DURDURUN' ÇAĞRISI

İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov, BBC Scottish Symphony Orchestra ile verdiği bir konserin ardından, Gazze'deki soykırımı eleştirdi.

Konser sonrası sahneye çıkan Volkov yaptığı konuşmada, yaşananları bir delilik olarak niteleyerek, "Neye gücünüz yetiyorsa, durdurmak için çalışın." ifadeleriyle dünyaya çağrıda bulundu.

YİNE GAZZE İLE GÜNDEME GELDİ

Konser dinleyicilerinin kimisi küfrederek şefe tepki gösterirken, kimisi ise alkışlarla destek verdi.

O anların görüntüleri sosyal medyada ses getirirken Volkov, bir kez daha Gazze'ye desteği ile gündeme geldi.

PROSTESTO SIRASINDA TUTUKLANDI

Volkov, Gazze sınırında gerçekleştirilen bir protesto sırasında gözaltına alındı.

Volkov'un da aralarında bulunduğu dört protestocu, Gazze Şeridi sınırına yakın Reim bölgesinde savaşa karşı düzenlenen bir gösteride tutuklandı.

"SOYKIRIMI HEMEN DURDURUN"

Göstericilerin 'Siyonist terörü durdurun' ve 'İsrail'i izole edin' yazılı pankartlar taşıdığı belirtildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Volkov, savaşı durdurun çağrısını yineleyerek, "Soykırımı durdurun. Her şeyi mahvediyor. Hemen durdurun." ifadelerini kullandı.