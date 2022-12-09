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    İsveç Danıştayı, başörtüsü yasağının iptal kararını onayladı

    İsveç'te Danıştay, emsal niteliğinde bir karara imza attı. Danıştay, Malmö İdare Mahkemesinin okullarda başörtüsü yasağını iptal etme kararının, hukuka uygun olduğuna hükmetti.
    • 09.12.2022 - 04:04
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 04:18
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    İsveç Danıştayı, başörtüsü yasağının iptal kararını onayladı

    İsveç'te başörtüsüne yönelik Skone bölgesindeki Skurup ve Staffanstorp ilçe belediyelerinin aldığı yasak kararı için İsveç Danıştayı'ndan açıklama yapıldı.

    İtirazları reddedildi

    Danıştaydan yapılan açıklamada, Skone bölgesindeki Skurup ve Staffanstorp ilçe belediyelerinin itirazlarının reddedildiği belirtildi.

    Dini kıyafetler "ifade özgürlüğü"

    Açıklamada, belediyelerin anaokulları ve ilkokullarda başörtüsü ve benzeri kıyafetleri yasaklamasının "yasal dayanağının olmadığı" ve dini sebeplerle giyilen kıyafetlerin "ifade özgürlüğü" çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

    İsveç Danıştayı, başörtüsü yasağının iptal kararını onayladı #1

    "Belediyelerin kararının iptal edilmesi doğrudur"

    Danıştay Jüri Üyesi Ulrik von Essen, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, "Başörtüsü takma hakkının sınırlandırılması bireyleri etkiler ve dolayısıyla ifade özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Ulusal hukukta, yasaklanması yönünde bir yasal dayanak yok ve bu nedenle belediyelerin kararının iptal edilmesi doğrudur." ifadelerini kullandı.

    İsveç Danıştayı, başörtüsü yasağının iptal kararını onayladı #2

    Anaokulları ve ilkokullarda başörtüsü yasağı kararı alınmıştı

    AA'nın haberine göre Skurup ve Staffanstorp ilçe belediyeleri, 2019'da anaokulları ve ilkokullarda başörtüsü ve benzeri kıyafetlerin yasaklanması kararı almıştı.

    Malmö İdare Mahkemesi, 2020'de hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda başörtüsü yasağı kararını iptal etmişti.

    Mahkemenin kararına itiraz eden belediyeler, Danıştay'a başvurmuştu.

    İsveç Danıştayı, başörtüsü yasağının iptal kararını onayladı #3


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