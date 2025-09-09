İsveç Sağlık Bakanı basın toplantısında fenalaştı

İsveç Sağlık Bakanı Elisabet Lann, başkent Stockholm'de eski Sağlık Bakanı'ndan görevi devralması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında fenalaştı.

Söz almasının hemen ardından fenalaşan ve ardından bayıldığı görülen Lann'ın kürsünün üzerinden yüzüstü düştüğü de görüntülerde yer aldı.

"SIRADAN BİR SALI OLMADI"

Lann, kısa bir süre sonra toplantı salonuna geri dönerek ulusal basına kan şekerinin düştüğünü belirtti ve "Sıradan bir salı olmadı" yorumunu yaptı.

Basın toplantısında Lann'ın yanında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Sosyal İlişkiler Bakanı Jakob Forssmed ve Enerji ve Endüstri Bakanı Ebba Busch bulunuyordu.