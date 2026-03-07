İsviçre'nin sokaklarında da 'Kabe'de Hacılar' ilahisi dillerden düşmüyor

Celal Karatüre'yi adından söz ettiren 'Kabe'de Hacılar’ ilahisi, 7'den 70'e tüm Türkiye'nin dilinde..

Türkiye'de viral olan ilahisi okullarda, sokaklarda, ve hatta Ramazan davulcularının dillerinde.

VİRAL İLAHİ GLOBELE AÇILDI

Hızla yayılan ve manevi huzur veren 'Kabe'de Hacılar’ ilahisi bu kez de İsviçre'den yankılandı.

İsviçre'de otobüs şoförlüğü yapan bir vatandaş, yolcusunun öğrendiği ilahiyi paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İsviçreli gencin 'Kabe'de Hacılar’ ilahisini söylediği anlar hem gülümsetti hem de gurulandırdı.

Video sosyal medyada hızla yayılırken gönderiye yorumlar yağdı.