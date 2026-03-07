Abone ol: Google News

İsviçre'nin sokaklarında da 'Kabe'de Hacılar' ilahisi dillerden düşmüyor

Haber Merkezi Haber Merkezi

Türkiye'de viral olarak yediden yetmişe herkesçe sevilen 'Kabe'de hacılar' ilahisi, dünyanın her ülkesinde duyulmaya başlandı. İsviçre'de otobüs şoförlüğü yapan bir vatandaş, yolcusunun öğrendiği ilahiyi paylaştı. Video sosyal medyada hızla yayıldı.

Celal Karatüre'yi adından söz ettiren 'Kabe'de Hacılar’ ilahisi, 7'den 70'e tüm Türkiye'nin dilinde..

Türkiye'de viral olan  ilahisi okullarda, sokaklarda, ve hatta Ramazan davulcularının dillerinde.

VİRAL İLAHİ GLOBELE AÇILDI

Hızla yayılan ve manevi huzur veren 'Kabe'de Hacılar’ ilahisi bu kez de İsviçre'den yankılandı.

İsviçre'de otobüs şoförlüğü yapan bir vatandaş, yolcusunun öğrendiği ilahiyi paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İsviçreli gencin 'Kabe'de Hacılar’ ilahisini söylediği anlar hem gülümsetti hem de gurulandırdı.

Video sosyal medyada hızla yayılırken gönderiye yorumlar yağdı.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

