İtalya'da işçiler grevde! Toplu taşıma sektöründe çalışanlardan maaşlara iyileştirme talebi Ülkede maaş ve çalışma koşullarına iyileştirme talebinde bulunan toplu taşıma sektörü çalışanları greve gitti. Metro hatları ulaşıma kapandı, otobüs duraklarında insan yoğunluğu oluştu.

AA

Yurt dışında birçok ülkede işçiler sık sık greve gidiyor.

Bunların başında ise geçtiğimiz aylarda Fransa'da yaşandı.

Tarihinin en büyük ikinci kaosunu yaşayan ülkede, emeklilik reformuna karşı yeni bir protesto başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emekliliği 2 yaş geciktiren reformu, bardağı taşıran son damla oldu.

Bunun üzerine Paris'te temizlik işçileri grev ve gösterilere başladı ve bu eylem haftalarca sürdü.

İtalya'da işçiler eylemde

Henüz hafızalardan silinmeyen şehir manzaralarının ardından bir protesto da İtalya'da başladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, bazı sendikaların çağrısıyla ülke genelinde toplu taşıma sektöründe çalışanlar, maaş koşullarının iyileştirilmesi ve haftalık çalışma saatlerinin 35 saatle sınırlandırılması talepleriyle greve gitti.

Greve katılım, şehirlere göre farklılık gösterdi.

Roma'da duraklarda insan yoğunluğu yaşandı

Başkent Roma'daki metro hatlarında 5 durağın grev nedeniyle ulaşıma kapatıldığı, bununla beraber otobüs seferlerinin büyük kısmının yapıldığı ancak bazı seferlerde gecikme yaşandığı bildirildi.

Roma'da grevden habersiz pek çok kişinin duraklarda otobüs beklediği görüldü.

Şehirlerdeki greve katılım oranları

Turistik kentlerden Venedik'te ise otobüs ve feribot çalışanlarının yüzde 70 oranında greve katıldığı belirtildi.

Güneydeki Potenza kentinde greve katılımın yüzde 80, Matera kentinde ise bu oranın yüzde 70 civarında olduğu kaydedildi.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da diğer yerlere göre greve katılımın daha düşük olduğu ifade edildi.

Grev nedeniyle kent içi ulaşımda farklı şehirlerde zaman zaman aksaklıkların yaşandığı da aktarıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)