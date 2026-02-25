Japonya, Yonaguni Adası’na 2030’a kadar füze birliği konuşlandıracak

Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, hükümetin 2030 mali yılı sonuna kadar Tayvan’ın doğu kıyısına 108 kilometre uzaklıktaki Yonaguni Adası'na hava savunma füzesi birliği konuşlandırmayı planladığını duyurdu.

Koizumi, konuşlandırma çalışmalarının devam ettiğini ve gerekli tesislerin hazırlanmasının sürdüğünü belirterek, “Öngörülen takvim fiziki şartların hazır hale gelmesine bağlı. Ancak biz 2030 mali yılı için planlama yapıyoruz.” dedi.

ADA SAKİNLERİNE GÜVENCE

Koizumi, adadaki halkın endişelerini gidermeye yönelik kapsamlı açıklama yapılacağını vurguladı. Yonaguni’yi daha önce ziyaret eden Koizumi, askeri personelle bir araya gelmişti.

Bakan, füze konuşlandırmasının bölgesel gerginliği artıracağı yönündeki eleştirilere de yanıt vererek, “Füze sistemleri adanın güvenliğini sağlamayı amaçlıyor ve ülkemize yönelik olası saldırı ihtimalini azaltabilir. Bölgesel gerginliği artıracağı doğru değil.” ifadelerini kullandı.

TARİHÇESİ VE ÖNCEKİ PLANLAR

Yonaguni Adası konuşlandırma planı, daha önce eski Savunma Bakanı Gen Nakatani tarafından da gündeme getirilmişti. Nakatani, Tokyo yönetiminin “03 Chu-SAM” tipi karadan havaya füze sistemlerini adaya yerleştirmeyi planladığını açıklamış, bu füzelerin 48 kilometre mesafeye kadar hava tehditlerine karşı koruma sağlayabildiğini belirtmişti.

JAPONYA-ÇİN GERGİNLİĞİ

Bu hamle, Japonya ile Çin arasında Tayvan merkezli diplomatik gerginliğin devam ettiği bir dönemde gerçekleşiyor. Koizumi, füze birliğinin Tayvan’a yönelik varsayımsal bir saldırı durumunda adanın rolüyle ilgili kesin açıklama yapmaktan kaçındı, ancak yerel yönetim ve halka bilgi verileceğini kaydetti.