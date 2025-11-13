Japonya'da ayı saldırılarına karşı ek bütçe teklifi

- Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, artan ayı saldırılarına karşı yerel yönetimlere ek bütçe teklifi sunacaklarını duyurdu.
- Plan, yerel yönetimlerin ayı avcılarının ücretlerini karşılamasına yardımcı olacak mali yardımları da içeriyor.
- Kuzeydeki Akita eyaletine asker gönderilirken, yeni avcıların istihdam edilmesi de planlanıyor.
Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Meclis Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada hükümetin sunmayı planladığı ek bütçe teklifinin yerel yönetimlerin ayı saldırılarıyla mücadelesine yardımcı olacak harcamaları da içereceğini belirtti.
Takaiçi, yerel yönetimlere ayı avcılarının ücretlerini karşılamak için mali yardım da dahil olmak üzere desteklerini genişleteceklerini kaydetti.
UÇUŞLAR DURDURULDU
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaletinde bulunan Hanamaki Havalimanı'nda uçuşlar piste ayı girmesi üzerine kısa süreliğine durdurulmuştu.
Hükümet, son dönemde artan ayı saldırılarına karşı tedbir amacıyla ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine asker gönderme kararı almış, 31 Ekim'de ayı saldırılarıyla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklamıştı.