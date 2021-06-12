Kilolu olmanın olumsuz imajının yıkılmasına yönelik proje geliştiren bir firma, insanlara kilolu arkadaş kiralama hizmeti vermeye başladı.

Japonya’da büyük beden giyim sektöründe faaliyet gösteren bir firma, ‘kilolu insan kiralama’ hizmeti vermeye başladı.

Firma, Japoncada kullanılan debu (kilolu) ve kariru (kiralık) kelimelerinin birleşiminden meydana gelen 'Debucari' adlı hizmeti hayata geçirdi.

‘Japonya'da 100 kilogramın üzerinde bir ağırlığa ulaşmak beceri ister’ sloganı ile yola çıkan firma, bu hizmet ile kilolu olmanın olumsuz bir imaja sahip olduğu ön yargısının yıkılmasının hedeflendiğini belirten bir açıklama yaptı.

SAATİ 2 BİN YEN

Verilen hizmet karşılığında, saatte 2 bin yen (yaklaşık 150 lira) karşılığında kilolu bir arkadaş edinmenin mümkün olduğu belirtildi.

ARALARINA KATILMAYA ÇAĞIRDI

Firma, vatandaşlara ‘tahterevallide oynayacak arkadaş’, ‘fotoğrafta zayıf gözüktürecek bir partner’ ve ‘ısmarlanan dev pizzaya ortaklık edecek bir yardımcı’ vadettiğini belirtirken, 100 kilogram üzerindeki bireyleri aralarına katılmaya çağırdı.

Ülkede halihazırda arkadaştan sahte aile üyelerine, orta yaşlı insandan yemeğe çıkacak partnere kadar birçok kiralama seçeneği yaygın olarak kullanılıyor.

Japonya’da bir firma, ‘kilolu insan kiralama hizmeti’ vermeye başladı VİDEO