Dün Japonya'da korku dolu anlar yaşandı.
Başkent Tokyo'nun en büyük havalimanında yolcu uçağı ile sahil güvenlik uçağı çarpıştı.
Uçaklar kısa sürede alev topuna döndü.
Sahil güvenlik uçağındaki 5 kişi öldü
Bu sırada 90 saniyede yolcu uçağındaki 379 yolcu ile mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi.
Ancak sahil güvenlik uçağındaki 6 kişiden 5'i hayatını kaybetti, pilot ise yaralı kurtuldu.
Kulenin talimatına uyulmadı
Konuya ilişkin yapılan incelemede ihmalkarlık ortaya çıktı.
Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nın kulesi, kazaya karışan yolcu uçağının inişine izin verdi.
Öte yandan kule, kazaya karışan sahil güvenlik uçağına ise "bir süre pistten uzak durma" talimatı verdi.
"İniş izni aldım" savunması
Uçağın ise bu talimata uymaması üzerine, 2 uçak pistte çarpıştı ve her ikisi de yandı.
Kazadan yaralı kurtulan sahil güvenlik uçağı pilotu ise soruşturma kapsamında verdiği ifadede, kuleden iniş izni aldığını savundu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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