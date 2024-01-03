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Japonya'da uçaklar çarpıştı! 'Pistten uzak dur' talimatına uyulmadığı ortaya çıktı

Japonya'da uçaklar çarpıştı! 'Pistten uzak dur' talimatına uyulmadığı ortaya çıktı Yolcu uçağı ile sahil güvenlik uçağının karıştığı kaza 5 kişiyi hayattan kopardı. Yapılan incelemelerde sahil güvenlik uçağının, kulenin 'Pistten bir süre uzak durun' talimatına uymadığı belirtildi.