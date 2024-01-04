Japonya'daki uçak faciasında pilot ayrıntısı: Yangından haberleri yoktu Pilotların, Tokyo'yu sarsan uçaktaki yangını ilk başta bilmedikleri ortaya çıktı. Tahliye öncesi ve sonrasında yaşananlara ilişkin çarpıcı bilgiler göze çarptı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

379 yolcu ve mürettebatın kaçmasından hemen sonra alevler içinde kalan Japonya Hava Yolları uçağındaki pilotların, başlangıçta alevlerden habersiz oldukları ortaya çıktı.

Uçak, salı akşamı başkent Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na indikten sonra sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı. Küçük uçaktaki 6 kişiden 1'i hariç hepsi öldü.

Uçak durma noktasına gelmeden alev topu oluştu, yangın uçağın altından da yayılmaya başladı.

Pilotlar ilk başta yangını bilmiyordu

Japonya Yayın Kurumu NHK'ya göre, kokpitteki pilotların, kabin ekibi tarafından bilgilendirilmeden önce yangın çıktığından haberleri yoktu.

Baş uçuş görevlisi, kabin ekibinin acil çıkışları açmak için izne ihtiyacı olması nedeniyle kokpite uçağın yandığını bildirdi.

Tahliye öncesinde yaşananlar

Bu sırada kabin dumanla dolarken sıcaklık arttı. Bebeklerin ağlama sesleri görüntülere yansırken, yolcular kapıların bir an önce açılmasını istedi. Yolculardan biri, "Lütfen bizi çıkarın. Lütfen kapıyı açın." şeklinde bağırdı.

Uçağın sekiz acil çıkış vardı ancak yangın nedeniyle tahliyeler, uçağın ön tarafındaki iki kaydıraktan başlatıldı.

18 dakika sürdü

Uçağın sol arka tarafındaki bir çıkış daha yangına karşı güvenliydi, ancak dahili telefon sistemi çalışamaz hale geldiği için kokpit buradan çıkışı sağlayamadı.

Tahliyelerin tamamlanması 18 dakika sürdü. Pilot, yerel saatle 18.05'te piste ayak basan son kişiydi.

Facianın maliyeti 105 milyon dolar

Japonya Hava Yolları, kazanın yol açtığı hasarın yaklaşık 15 milyar yen (105 milyon dolar) civarında olduğunu tahmin ediyor.