Japonya’dan ABD’ye gümrük vergisi çağrısı: Mevcut anlaşma korunmalı

Ryosei Akazawa, Washington’da Howard Lutnick ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticari ilişkileri ele aldı.

Yaklaşık iki saat süren görüşmede Akazawa, ABD’nin Japon ürünlerine geçen yıl varılan anlaşmanın üzerinde yeni gümrük vergileri uygulamaması gerektiğini vurguladı.

ZİRVE ÖNCESİ DİPLOMATİK TEMAS

Görüşme, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 19 Mart’ta Beyaz Saray’da yapılması planlanan liderler buluşması öncesinde gerçekleştirildi.

Taraflar toplantıda ticaretin yanı sıra ortak yatırım projeleri ile enerji, kritik mineraller ve yapay zekâ gibi stratejik sektörlerde iş birliği imkanlarını da değerlendirdi.

TARİFE TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

ABD’de gümrük vergileri tartışması geçen ay ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump yönetiminin geniş kapsamlı küresel tarifelerini iptal etmesiyle yeniden alevlendi.

Kararın ardından Trump yönetimi, farklı bir yasal yetkiye dayanarak çoğu ithalat ürününe yüzde 10 oranında yeni bir küresel tarife uygulanacağını ve bu oranın ilerleyen dönemde yüzde 15’e çıkarılmasının planlandığını duyurdu.

550 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM ANLAŞMASI

Akazawa, iki ülke arasında geçen yıl temmuz ayında imzalanan ticaret anlaşmasını hatırlatarak Japon ürünlerine ek vergi uygulanmaması gerektiğini belirtti.

Söz konusu anlaşma kapsamında Japonya, ABD’de stratejik sektörlere yaklaşık 550 milyar dolarlık yatırım yapmayı taahhüt ederken, buna karşılık bazı gümrük vergilerinde indirim sağlanmıştı.