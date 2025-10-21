Joe Biden prostat kanseri için gördüğü radyasyon tedavisini tamamladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin eski başkanı Joe Biden'ın sözcüsü, NBC News'e yaptığı açıklamada, 82 yaşındaki eski başkanın 'radyoterapi ve hormon tedavisi' gördüğünü ve bu sürecin yaklaşık beş hafta sürdüğünü söyledi.

Joe Biden'ın ek tedaviye ihtiyaç duyup duymayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

KANSER TEDAVİSİNİ TAMAMLADI

Kızı Ashley Biden, babasının tedavi gördüğü Pennsylvania Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisini tamamlayan hastaların sembolik olarak yaptığı 'çanı çalma' anını, Instagram hesabında paylaştı.

DAHA ÖNCE DE CİLT KANSERİ AMELİYATI GEÇİRMİŞTİ

Biden geçtiğimiz ay, ciltteki kötü huylu dokuların katmanlar halinde alınarak temizlendiği 'Mohs cerrahisi' yöntemiyle cilt kanseri tedavisi de görmüştü.

O dönemde Biden, kamuoyuna alnındaki bandajla çıkmıştı.

NADİR GÖRÜLEN AGRESİF TÜR

Biden, mayıs ayında prostat kanserinin kemiklerine yayıldığını açıklamıştı.

Uzmanlar, bu tür metastatik vakaların prostat kanseri teşhislerinin yalnızca yüzde 8'ini oluşturduğunu ve genellikle hastalığın yıllardır vücutta sessizce ilerlediğini belirtiyor.

Ancak bazı durumlarda, kanserin çok hızlı yayılan agresif türleri de görülebiliyor.

"GÖREVİMİ YERİNE GETİREBİLECEK KADAR GÜÇLÜ VE KARARLIYIM"

Biden, yeniden adaylık kampanyasını askıya aldıktan sonra Ocak ayında Beyaz Saray'dan ayrılmış ve yardımcısı Kamala Harris'e destek açıklamıştı.

Görev süresinin son döneminde sağlık durumu ve zihinsel yeterliliğiyle ilgili tartışmalara yanıt veren Biden, kendisini 'görevini yerine getirebilecek kadar güçlü ve kararlı' olarak tanımlamıştı.