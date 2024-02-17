Sepetini alan sahile koştu! Filipinler’de binlerce balık kıyıya vurdu Filipinler’de denizdeki balıkların kıyıya vurması ilginç görüntülere sahne oldu. Canlı balıklar kıyıya akın edince bölge halkı da ellerine aldıkları kovalarla balıkları toplamaya başladı.

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ensonhaber.com

Filipinler’de daha önce de canlı balıkların kıyıya vurduğu görülmüştü.

Geçtiğimiz günlerde bu olay tekrarlandı.

Halk, bu olayı okyanusun bir hediyesi olarak görse de ekosistemde ne gibi değişikliklere neden olacağı araştırılıyor.

Filipinler’de binlerce balık tekrar kıyıya vurdu.

Çevrecilerin tekrarlanan bu doğa olayının nedenlerini incelediği biliniyor.

Bir deprem habercisi mi?

Bölge halkı, önce balıkları topladı sonra da yaşanan durumu "Bir deprem habercisi mi?" diye değerlendirerek endişelerini dile getirdi.

"Nedeni ani su soğuması olabilir"

Ancak bilim adamları bu durumun ani su soğuması "upwelling" kaynaklı olabileceğini iddia ediyor.