Kaliforniya'da bir haftada 6 gri balina ölü bulundu

Haber Merkezi

Kaliforniya Bilim Akademisi’nin açıklamasına göre, 21 Mayıs’tan bu yana ölü gri balinalar farklı yerlerde bulundu.

Sonuncusu çarşamba günü, Point Reyes Ulusal Deniz Kıyısı'nda karaya vurdu. Pazartesi günü ise Alcatraz ve Point Bonita’da aynı gün iki farklı balina cesedi tespit edildi.

OTOPSİ SONUÇLARI BELİRSİZ

Balinaların çoğuna otopsi yapılmadı. Sadece Bolinas’ta bulunan bir genç balinaya kısmi nekropsi uygulandı, ancak sonuçlar kesin bir nedene işaret etmedi.

Çarşamba günü bulunan balina üzerindeki çalışmalar ise halen sürüyor.

GÖRÜLEN BALİNA SAYISI REKOR KIRDI

Bu yıl San Francisco Körfezi’nde, 2024’e göre beş kat daha fazla gri balina gözlendi. Geçen yıl yalnızca 6 balina görülmüşken bu sayı 2025’te 33’e ulaştı.

Gözlenen bazı balinaların sağlıklı, bazılarının ise aşırı zayıf olduğu belirtildi.

Deniz Memelileri Merkezi’nden Giancarlo Rulli, “Bu kadar fazla ölü balinanın neden burada bulunduğu ve aynı zamanda neden bu kadar çok canlı balina gözlemlediğimiz, yanıtını aradığımız büyük bir soru.” dedi.

Şu ana kadar bölgede toplam 14 gri balina ve bir minke balinası ölü bulundu. Bunlardan üç tanesinin tekne çarpması sonucu öldüğü belirlendi.

BİLİM İNSANLARI HALA ARAŞTIRIYOR

Bilim insanları, bu yılki olağan dışı artışın nedenlerini araştırmaya devam ediyor. Tahminlere göre, gri balinalar bir iki hafta daha körfezde kalacak, ardından yıllık kuzey göçleri kapsamında Arktik’teki beslenme alanlarına yönelecekler.

Gri balinalar, Kuzey Pasifik’te yaşayan ve yılda yaklaşık 10 bin mil göç eden deniz memelileri olarak biliniyor. 90 bin pound (yaklaşık 41 ton) ağırlığa ve 15 metreyi aşan uzunluklara ulaşabilen bu tür, teknelere merakıyla tanınıyor.

Ancak bu durum, onların tekne çarpmaları ve balıkçılık ekipmanlarına dolanma gibi tehditlerle daha sık karşılaşmasına yol açıyor.

Yetkililer, hem ölümler hem de sıra dışı artış gösteren balina gözlemleriyle ilgili daha fazla veri toplandıkça kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı.