Kanada'da bazı yardım kurumları Filistin işgaline destek veriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kanada merkezli CBC News'un "The Fifth Estate" programında, Batı Şeria'daki Filistin topraklarının gasbedilmesine ilişkin araştırma belgeseli yer aldı.

Buna göre, Kanada hükümeti tarafından, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki "yerleşimci şiddetine" karşı uygulanan yaptırımlara rağmen, milyonlarca Kanadalının bağışlarının, İsrail ordusu da dahil olmak üzere toprakların gasbedilmesini destekleyen organizasyonlara aktarıldığı ortaya konuldu.

HAYIR KURULUŞLARI TEPKİLERİN HEDEFİNDE

CBC'ye göre, Kanada Gelir İdaresi (CRA), bağışların "hayır amaçlı kabul edilmeyen kuruluşlara aktarıldığı" gerekçesiyle bazı kuruluşların "hayır kurumu statüsünü" iptal ederken, diğer birçok kuruluş da eleştirilerin hedefi oluyor.

Kanada'daki İsrail destekçisi yardım kuruluşlarını araştıran Miles Howe, "Mizrachi Kanada" isimli siyonist grubun 2022-2023'teki vergi kayıtlarını inceledi.

"KANADA, SAVAŞ SUÇLARINI DESTEKLİYOR"

Grubun, bu tarihlerde 4 milyon Kanada dolarından daha fazlasını Filistin topraklarının gasbedilmesini destekleyen gruplara aktardığını paylaşan Howe, "Kanada, yardım kuruluşları aracılığıyla savaş suçlarını destekliyor." ifadesini kullandı.

GASBEDİLEN FİLİSTİN TOPRAKLARI

Filistin resmi verilerine göre, 2024 sonu itibarıyla Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 770 bin İsrailli bulunuyor.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerini yasa dışı kabul ediyor ve bu uygulamaların iki devletli çözüm sürecini baltaladığını belirterek, yıllardır derhal durdurulması çağrısı yapıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda, 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.