Katar Emiri Al Sani'yi karşılayan Kral Charles Arapça konuştu

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin İngiltere ziyareti başladı..

Katar Emiri ve eşi, İngiltere’de Kral III. Charles tarafından Londra’daki Whitehall’da Atlı Kral Muhafızları tarafından karşılandı.

Görkemli törene kraliyet ailesinin üst düzey üyeleri de eşlik etti. Karşılama törenine Prens William ve kanser tedavisi için önleyici kemoterapi gören eşi Kate Middleton da katıldı.

I. Tabur Gal Muhafızları’ndan oluşan Şeref Kıtası’nı denetleyen Katar Emiri, daha sonra atlı arabayla Buckingham Sarayı’na geçti.

KRAL CHARLES: ESSALAMU ALEYKUM

Buckingham Sarayı'nda Devlet Ziyafeti veren Kral Charles, Katar Emiri Al Sani'ye Arapça hitap etmesi ise dikkat çekti..

Kral sözlerine "Esselamu aleykum" diyerek başlayarak şunları söyledi:

Birleşik Krallığa tekrar hoşgeldiniz, ikinci eviniz.. Birleşik Krallık Katar'ın bir parçası olmaktan gurur duyuyor, batı dünyasının en eski dostu.

Katar Emiri Al Sani'nin Kral Charles'ın konuşmasından duyduğu memnuniyet yüzüne yansıdı.

İkili daha sonra birlikte poz vererek yemeğe geçti.

ZİYARETTE 2 MİLYAR DOLARLIK BİR ANLAŞMANIN SAĞLANMASI BEKLENİYOR

Pazartesi günü başlayan ziyaret, törensel bir karşılama, kraliyet taahhütleri ve İngiltere ile altı üyeli Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) arasında potansiyel bir serbest ticaret anlaşmasını ilerletmeyi amaçlayan önemli görüşmeleri içeriyor.

Emir, Çarşamba günü Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi'ni ziyaret edecek ve ziyaretini Downing Street'te Başbakan Starmer ile ikili bir görüşme ile tamamlayacak.

Gün, Londra Belediye Başkanı ve Londra Şehri Kurumu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek resmi bir akşam yemeği ile sona erecek.

Ticari ilişkiler, Starmer'ın İngiltere ekonomisine 1,6 milyar sterlin (yaklaşık 2 milyar dolar) ekleyebilecek bir anlaşma sağlamayı umduğu ziyaretin odak noktasıdır.

İNGİLTERE VE KATAR'IN TİCARETİ YILLIK 72 MİLYAR DOLAR

İngiliz hükümetine göre, İngiltere'nin GCC ile ticareti yıllık 57 milyar sterlin (yaklaşık 72 milyar dolar) değerinde.