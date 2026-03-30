İsrail’den ABD’ye Orta Doğu üssü teklifi

Nükleer müzakeler sürerken, İsrail ve ABD'nin İran'a karşı başlattığı savaşta bir ay geride kalırken, İran'ın misillemeleri nedeniyle ABD'ye ait askeri üsler de zarar görüyor.

İsrail, ABD’ye Orta Doğu’daki bazı üslerini İsrail’e taşıması ve yeni üsler kurması yönünde bir öneride bulundu.

Kanal 12 televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, teklifin mevcut saldırılar sona erdikten sonra gündeme getirildiği aktarıldı.

ABD İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Habere göre, Tel Aviv yönetimi, Katar gibi bölgedeki bazı üslerin İsrail’e taşınmasını ve İsrail’de ek üslerin kurulmasını önerdi. ABD ve İsrail, teklifin detaylarını görüşmek üzere diplomatik ve askeri kanallarda temaslarını sürdürüyor.

Kanal 12, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) Katar’dan tamamen taşınmasının olası olmadığını, ancak İsrail’de yeni bir ABD üssünün kurulmasının yüksek ihtimalle gündemde olduğunu bildirdi.

STRATEJİK AVANTAJ VURGUSU

İsrailli bir kaynak, İsrail’deki Amerikan üslerinin iki taraf için de stratejik bir avantaj sağlayacağını ifade etti. Haberde, İsrail güvenlik teşkilatının, ABD kuvvetlerinin halihazırda bölgede bulunması ve gelişen güvenlik koşulları ışığında bu adımı bir fırsat olarak gördüğü vurgulandı.

BÖLGEDE DENGELER DEĞİŞEBİLİR

Uzmanlar, bu adımın Orta Doğu’daki askeri dengeleri yeniden şekillendirebileceğini ve İsrail’in ABD ile stratejik iş birliğini daha da güçlendirebileceğini belirtiyor.