Kimseye söylenmedi: Hastaneye kaldırılan ABD Savunma Bakanı Austin'le ilgili bilinmeyenler Görevi geçici süre devralan Austin'in yardımcısı Hicks'e, ilk başta haber verilmedi. Gelişmeler, Başkan Biden'dan da gizli tutuldu.

AA

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in hastaneye kaldırılmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Görevi Austin'den geçici bir süreyle devralan Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks'in, yaşananlardan haberi yoktu.

Biden ve üst düzey yetkililere haber verilmedi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder, CNN'e yaptığı açıklamada, Bakan Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırılması ve bu durumdan uzun süre Başkan Joe Biden dahil üst düzey yetkililerin haberdar edilmemesi konusunda yeni detaylar paylaştı.

Ağrıları artınca tekrar hastaneye kaldırıldı

Ryder, Bakan Austin'in 22 Aralık'ta geçirdiği operasyonun ardından hastaneye yatırıldığını ve ertesi gün eve döndüğünü belirtti.

Pentagon sözcüsü, ağrılarının çoğalması sonucu 1 Ocak'ta ambulansla başkent Washington yakınlarındaki Walter Reed Askeri Hastanesi'ne kaldırıldığını anlattı.

Gizlilik için yoğun bakım ünitesinde tutuldu

Ryder, "Acil bir duruma karşı önlem amaçlı Austin'i yoğun bakım ünitesine kaldırdılar ancak daha sonra gizlilik nedeniyle yoğun bakımda kalmaya devam etti." ifadesini kullandı.

Savunma Bakan Yardımcısı Hicks'in 2 Ocak'ta bakanlık görevini geçici olarak devraldığını belirten Ryder, bu sırada Porto Riko'ya resmi ziyaret gerçekleştirdiğini ve Austin'in durumundan haberdar olmadığını kaydetti.

Geç öğrendiler

ABD Savunma Bakanlığı'ndan 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Bakan Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)