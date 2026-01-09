KKTC'de net asgari ücret 52 bin 738 TL oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

KKTC'de gündem asgari ücret

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla üçüncü kez toplandı.

Başkent Lefkoşa’daki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda saat 13.30’da başlayan toplantıya KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlık etti.

İŞÇİ TARAFI DA KATILDI

Toplantıya işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu başkanlığındaki heyet ile işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Temsilcisi Cengiz Alp başkanlığındaki heyet katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Hasipoğlu, asgari ücretin oy çokluğuyla tavsiye kararı olarak belirlendiğini ve kararın Bakanlar Kurulu’na iletileceğini söyledi.

52 BİN 738 LİRAYA YÜKSELDİ

Hasipoğlu, belirlenen asgari ücretin saatlik 349,71 TL, günlük 2 bin 797,75 TL, haftalık 13 bin 988,76 TL, aylık net 52 bin 738 TL, brüt 60 bin 618 TL olduğunu açıkladı.

2025 yılında net 44 bin 546 TL olan asgari ücret, yeni yılla birlikte net 52 bin 738 liraya yükselmiş oldu.