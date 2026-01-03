Abone ol: Google News

Kolombiya'dan Venezuela çağrısı: BM derhal toplanmalı

Venezuela'da bugün gerçekleştirilen saldırılara ilişkin açıklama yapana Kolombiya Lideri Gustavo Petro, "Venezuela'ya saldırdılar. Füzelerle bombalıyorlar. OAS ve BM derhal toplanmalı" dedi.

Yayınlama Tarihi: 03.01.2026 10:25
  • Kolombiya Lideri Gustavo Petro, Venezuela'ya yapılan saldırılar sonrası BM ve OAS'ın acilen toplanmasını talep etti.
  • Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyuldu ve saldırının ABD tarafından yapıldığı iddia edildi.
  • Petro, sosyal medya üzerinden Karakas'ın füze saldırılarına maruz kaldığını belirtti.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün sabah saatlerinde patlama sesleri duyuldu.

Saldırının, ABD tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. 

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu. 

"OAS VE BM DERHAL TOPLANMALI"

Petro yaptığı paylaşımda, "Karakas şu anda saldırı altında. Venezuela'ya saldırdılar. Füzelerle bombalıyorlar. OAS (Amerikan Devletleri Örgütü) ve BM (Birleşmiş Milletler) derhal toplanmalı." ifadelerini kullandı.

