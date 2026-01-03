Kolombiya'dan Venezuela çağrısı: BM derhal toplanmalı

- Kolombiya Lideri Gustavo Petro, Venezuela'ya yapılan saldırılar sonrası BM ve OAS'ın acilen toplanmasını talep etti.
- Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyuldu ve saldırının ABD tarafından yapıldığı iddia edildi.
- Petro, sosyal medya üzerinden Karakas'ın füze saldırılarına maruz kaldığını belirtti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün sabah saatlerinde patlama sesleri duyuldu.
Saldırının, ABD tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.
"OAS VE BM DERHAL TOPLANMALI"
Petro yaptığı paylaşımda, "Karakas şu anda saldırı altında. Venezuela'ya saldırdılar. Füzelerle bombalıyorlar. OAS (Amerikan Devletleri Örgütü) ve BM (Birleşmiş Milletler) derhal toplanmalı." ifadelerini kullandı.