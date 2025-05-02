Kosova'da savaştan kalma 250 kiloluk bomba imha edildi

AA

Kosova'nın Kaçanik kasabasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogramlık bomba, imha edildi.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ekibince yapılan açıklamaya göre, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bölge halkı tarafından 26 Nisan'da Kaçanik'te bir nehrin yakınında bulundu.

250 KİLOLUK BOMBA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

250 kilogram ağırlığındaki bomba, Kosova polisi iş birliğinde KFOR bünyesinde görevli Avusturyalı askerlerce öğle saatlerinde imha edildi.

1.000 METRELİK GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU

Kosova polisi de bir açıklama yaparak, vatandaşların güvenliği için olay yeri çevresinde 1.000 metrelik bir güvenlik çemberi oluşturulduğunu bildirdi.

Polis açıklamasında, operasyonun başarıyla tamamlandığı ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediği kaydedildi.