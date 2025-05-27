Kral Charles, Kanada'da taht konuşması yapacak

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Kral Charles, sağlığının iyiye gitmesi üzerine Kanada'ya bir ziyaret gerçekleştirmeye karar verdi.

Charles, tahta çıkışından bu yana ilk kez Kanada'ya bir ziyaret yapacak.

Eşi Kraliçe Camilla ile birlikte Kanada’nın başkenti Ottawa’ya gitmeye hazırlanan Charles, salı günü Kanada parlamentosunun 45. yasama dönemini açacak olan taht konuşmasını gerçekleştirecek.

Bu, Kral Charles’ın prenslik döneminden bu yana Kanada’ya yaptığı 20. ziyaret olacak.

TAHT KONUŞMASI NEDİR

Kral Charles, Birleşik Krallık'ın yanı sıra Avustralya, Yeni Zelanda ve Karayipler’deki bazı ülkeleri de kapsayan 14 Commonwealth ülkesinin devlet başkanı sayılıyor.

İngiliz Milletler Topluluğu’na (Commonwealth of Nations) üye olan Commonwealth ülkeleri, Britanya İmparatorluğu'nun eski sömürgeleri ve bağlı toprakları tarafından oluşturulmuş gönüllü bir birlik.

Kanada'da yeni bir yasama dönemi başladığında, hükümetin önceliklerini ve politikalarını açıklamak üzere geleneksel olarak bir "Taht Konuşması" yapılır ve Kanada Parlamentosu’nun Avam Kamarası ve Senato’dan oluşan iki kanadı, bu konuşma yapılmadan herhangi bir kamu işine başlayamaz.

Bu konuşmayı genellikle Kral’ın Kanada’daki en üst temsilcisi olan Genel Vali yapar ancak bu defa taht konuşmasını yeni Başbakan Mark Carney’in davetiyle, bizzat Kral Charles gerçekleştirecek.

KRAL CHARLES'IN ZİYARETİNİN NEDENİ TRUMP MI

Mayıs ayı başında, Başbakan Mark Carney, 45. yasama döneminin açılışında Kral Charles’ın konuşma yapması için resmi davette bulunduğunu açıklamıştı. Bu davetin zamanlaması dikkat çekiciydi, zira Kanada ile komşusu ABD arasındaki ilişkiler son dönemde epey gergin.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’ya çeşitli ticari yaptırımlar uygularken, ülkeyi “51. eyalet” olarak tanımlamıştı. Ayrıca önceki Kanada Başbakanı Justin Trudeau’dan “Vali Trudeau” olarak bahsetmişti.

Başbakan Carney, Kral’ın ziyaretinin “ülkenin egemenliğini vurgulayacağını” söyledi ve bu ziyareti “tarihi bir onur” olarak tanımladı.

Genel Vali Mary Simon da açıklamasında, “Bu ziyaret, Kanada ile monarşi arasındaki kalıcı ilişkiyi gözler önüne seriyor. Şimdi, daha önce hiç olmadığı kadar, demokrasi, eşitlik ve barış gibi ortak değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.