Kral Charles ve oğlu arasında iletişim krizi

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İngiliz Kraliyet Ailesi’nde gerginlik iyice tırmanıyor.

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kral’ın kanser tedavisi gördüğü, ancak sağlık durumunun oğlu Prens Harry’ye doğrudan aktarılmadığı iddia edildi.

People dergisinin haberine göre; Prens, babasının kanser olduğunu bile internette yer alan haberlerden öğrendi.

"MESAFELİLER"

Harry’ye yakın bir kaynak, "Yakınlaşma olduğunu düşünmüyorum" derken, başka bir kaynak ise baba-oğul ilişkisini "Mesafeliler" şeklinde tanımladı.

Geçtiğimiz hafta Londra’daki Temyiz Mahkemesi'nde görülen davada Prens Harry, Birleşik Krallık’ta polis korumasının kendisinden alınmasını "haksız ve onur kırıcı bir muamele" olarak değerlendirdi.

"BAŞARISIZ BİR GİRİŞİM"

Dava, Kraliyet Ailesi ve kamuya mal olmuş kişilerin korunmasından sorumlu komite RAVEC’in, Sussex Dükü için farklı bir koruma düzeyi uygulanması gerektiği yönündeki kararıyla gündeme gelmişti.

Harry, bu kararın ardından İngiltere'de bulunduğu sürede devlet destekli güvenlik hakkının iptal edildiğini ve bunun, kendisini ve eşi Meghan Markle’ı Birleşik Krallık’ta kalmaya zorlamak için yapılmış başarısız bir girişim olduğunu savundu.

OĞLUNUN TELEFONLARINA BAKMIYOR

People’a konuşan kaynaklara göre, Prens Harry, babasına mektup ve telefonla ulaşmaya çalıştı ancak bu çabalar karşılıksız kaldı.

İddiaya göre, Kral III. Charles, güvenlik politikalarıyla ilgili tartışmalardan kaçınmak amacıyla özellikle mesafesini koruyor.

Kral’ın, Prens Harry ile son yüz yüze görüşmesi Şubat 2024’te, kanser teşhisini açıkladığı dönemde gerçekleşmişti. O günden bu yana baba-oğul arasında doğrudan bir iletişim olmadı.

Kral’ın İtalya’ya yapacağı resmi ziyaret öncesinde, Harry ile görüşmediği, Dük’ün ise dönüş yolunda Ukrayna’ya geçtiği bildirildi.

"AŞAĞILAYICI BİR MUAMELE GÖRDÜ"

Prens Harry’nin avukatı Shahed Fatima, temyiz duruşmasında, Dük'ün "haksız ve aşağılayıcı bir muameleye tabi tutulduğunu" dile getirdi.

Harry ise The Telegraph’a yaptığı açıklamada, özel olarak dinlenen bazı kanıtlar sonrası "en kötü korkularının doğrulandığını" belirtti. Davanın kendisini "bitkin ve bunalmış" hissettirdiğini ve "bu davanın her zaman en önemli mesele olduğunu" söyledi.

“ISMARLAMA KORUMA” OLAYI

Sussex Dükü ve Düşesi’nin İngiltere’ye gerçekleştirdikleri ziyaretlerde, "ısmarlama güvenlik sistemi" uygulanıyor.

Bu sistem gereği, çiftin seyahat planları 30 gün önceden yetkililere bildirilmek zorunda. Her ziyaret, tehdit seviyesine ve güvenlik gereksinimlerine göre yeniden gözden geçiriliyor.

Harry’nin savunmasında, Kraliyet’in müdahale etmesi halinde daha yüksek bir güvenlik düzeyinin sağlanabileceği iddia edilirken saray kaynakları, Kral’ın bireysel davalara müdahale edemeyeceğini belirtiyor.