Kremlin: İran yönetimiyle sürekli temas halindeyiz

İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik saldırıları devam ediyor.

Saldırılarda birçok üst düzey yetkili hayatını kaybederken İran da iki ülkeye karşı misilleme saldırılarına hız verdi.

Yaşanan gelişmeler Rusya tarafından da dikkatle takip ediliyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

İran'daki gelişmelere ilişkin açıklama yapan Peskov, "ABD ile İran arasında Umman’ın ara buluculuğunda yapılan müzakerelerde ilerlemenin kaydedildiği yönündeki bilgilere rağmen durumun saldırganlık noktasına gelmesi hayal kırıklığına uğrattı." ifadelerini kullandı.

İRAN İLE TEMAS HALİNDE OLDUKLARINI VURGULADI

Peskov, Rusya’nın, İran yönetimi ve diğer bölgedeki ülkeler ile sürekli temas halinde olduğunu vurgulayarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, gün içinde İran’la ilgili duruma ilişkin telefon görüşmesi yapacağını belirtti.

UKRAYNA İLE MÜZAKERELER

Peskov, "İran'daki durumun kötüleşmesini dikkate alarak, ABD ile Ukrayna konusunda müzakerelere devam edilmesi mantıklı mı?" sorusuna, "ABD’nin krizin çözüm sürecindeki ara buluculuk girişimlerini takdir ediyoruz ancak her şeyden önce kendimize güveniyor ve çıkarlarımızı savunuyoruz." yanıtını verdi.

Ukrayna krizinin, siyasi diplomatik araçlarla çözülmesinden ve müzakere sürecinin sürdürülmesinden yana olduklarını vurgulayan Peskov, "Rusya, çıkarlarını barışçıl yöntemlerle sağlamaya açık. Elbette en önemli konu, toprak sorunuyla birlikte güvenlik garantileriyle ilgili konu, müzakerelerin gündeminde." diye konuştu.

PUTİN, BAE LİDERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan telefonda görüştü.

Görüşmede bölgedeki son durum ele alındı.