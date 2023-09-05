Küba'da Rusya için savaşmak üzere insan kaçakçılığı yapan çeteye operasyon Küba hükümeti, Rusya için Ukrayna’da savaşmak üzere insan kaçakçılığı yapan bir şebeke tespit edildiğini ve çeteye operasyon başlatıldığını açıkladı.

İHA

Rusya-Ukrayna savaşı ikinci yılına doğru gidiyor.

Bu süreçte Rus ve Ukraynalıların yanında farklı milliyetlerden birçok insan bu savaşa katıldı.

Kimi paralı kimi gönüllü olan bu insanlar, dünyanın dört bir yanından bölgeye gidiyor.

Küba'da ise bu kapsamda bir şebeke tespit edildi.

Rusya adına savaşmak için asker toplayan çete

Küba Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’da savaşmak üzere Rusya adına asker toplayan bir şebekenin ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Küba vatandaşlarını zorla Ukrayna’daki savaşa gönderen şebekenin, hem Rusya’da hem de Küba’da faaliyet gösterdiği belirtildi.

Operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığı’nın şebekeyi etkisiz hale getirmek için operasyon başlattığı ifade edilen açıklamada, Kübalıların zorla savaşa gönderilmesine yönelik faaliyetlerin sonlandırıldığı kaydedildi.

Mayıs ayında bir Rus gazetesinde yer alan haberde, birçok Küba vatandaşının, Rusya ordusu ile sözleşme imzaladığı ve Rusya vatandaşlığı karşılığında Ukrayna'ya gönderildiği öne sürülmüştü.

Rusya’dan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.