Kuzey Kore, Japon Denizi yönüne kısa menzilli balistik füzeler fırlattı

- Kuzey Kore, Japon Denizi yönüne birden çok kısa menzilli balistik füze fırlattı.
- Füzeler, Güney Kore'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinden önce fırlatıldı.
- Güney Kore, füzelerin 350 km mesafe kat ettiğini belirtti.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin güneyindeki Junghwa bölgesinden yerel saatle 08.10'da birden çok kısa menzilli balistik füze fırlattığı belirtildi.
Füzelerin Japon Denizi yönünde yaklaşık 350 kilometre mesafe kat ettiği ifade edilirken denize düşüp düşmediğine ilişkin detaylara yer verilmedi.
TRUMP, GÜNEY KORE'YE GİDECEK
Seul'un ev sahipliğinde 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi öncesi ülkeyi ziyaret edecek ABD Başkanı Donald Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un görüşmesi bekleniyor.
Güney Kore basınında Kuzey Kore'nin Trump'ın Güney Kore'yi ziyaretinden günler önce balistik füze fırlatmasına dikkati çekildi.
Pyongyang yönetimi, Japon Denizi yönüne 8 Mayıs'ta çok sayıda kısa menzilli balistik füze ve 22 Mayıs'ta seyir füzeleri fırlatmıştı.
Güney Kore, 19 Haziran'da Kuzey Kore'nin Sarı Deniz'e çok namlulu roketatarlarla 10'dan fazla füze fırlattığını açıklamıştı.